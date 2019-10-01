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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ünal Kaplan’ının vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ünlüoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ünlüoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
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