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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ünal Kaplan’ının vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ünlüoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Hürriyet Haber
01.10.2019 - 13:32 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ünal Kaplan’ının vefatı ünlü isimleri yasa boğduNext

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ünlüoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Etiketler: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Ünal Kaplan
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