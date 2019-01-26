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TemizliÄŸe gitti, yerlerde bozuk para aradÄ±: Siz onu bir de ÅŸimdi görün

Bundan yÄ±llar Ã¶nce o kadar parasÄ±zdÄ± ki! Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinin tavan arasÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. AkÅŸam yemeÄŸine yiyecek alabilmek iÃ§in yerlerde didik didik bozuk para arardÄ±. DÃ¼zenli bir iÅŸi de yoktu. Sekreterlikten temizlikÃ§iliÄŸe birbirinden farklÄ± iÅŸler yaptÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu zorluklar iÃ§inde bile yolundan dÃ¶nmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu dÃ¼nyada tek bir iÅŸ yapmak istiyordu: Oyunculuk.Â

HÃ¼rriyet Haber
26.01.2019 - 10:27 | Son GÃ¼ncelleme:
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TemizliÄŸe gitti, yerlerde bozuk para aradÄ±: Siz onu bir de ÅŸimdi gÃ¶rÃ¼nNext

YÄ±llar sonra hayat ona bambaÅŸka bir yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi. Ve ÅŸimdi kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda herkes onun Ä±ÅŸÄ±k Ä±ÅŸÄ±k gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ izliyor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, BARCROFT MEDIA

Etiketler: olivia colman , ed sinclair , OSCAR

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