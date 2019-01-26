TemizliÄŸe gitti, yerlerde bozuk para aradÄ±: Siz onu bir de ÅŸimdi görün
Bundan yÄ±llar Ã¶nce o kadar parasÄ±zdÄ± ki! Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinin tavan arasÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. AkÅŸam yemeÄŸine yiyecek alabilmek iÃ§in yerlerde didik didik bozuk para arardÄ±. DÃ¼zenli bir iÅŸi de yoktu. Sekreterlikten temizlikÃ§iliÄŸe birbirinden farklÄ± iÅŸler yaptÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu zorluklar iÃ§inde bile yolundan dÃ¶nmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu dÃ¼nyada tek bir iÅŸ yapmak istiyordu: Oyunculuk.Â
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