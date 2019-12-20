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Gündem
AA
20 Aralık 2019 - 09:20,

Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı!

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Buluttekin'in Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi. Buluttekin ayrıca, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin cenazelerine, terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak, KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyor.

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