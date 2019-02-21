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    Haberler >Teknoloji>En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce aman dikkat!

    En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce aman dikkat!

    İşte en çok çabuk bozulan ve sizi servisten çıkarmayan telefonlar...

    Kaynak: Techradar
    21.02.2019 - 14:42 | Son Güncelleme:
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    En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce aman dikkatNext

    'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

    Etiketler: sony , telefon , iphone x , apple

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