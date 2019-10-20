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    Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü

    KIRIKKALE'de Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı. Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı. Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Varan'ın daha sonra Bulut'a yumruk atıp, içeriye sokması ve orada yaşanan kargaşa, Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılması ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirmesi görüntülerde yer aldı.

    Nursima ÖZONUR/DHA
    20.10.2019 - 11:26 |Son Güncelleme:
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    Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldüNext

    Etiketler: cinayet , MOBESE görüntüleri , son dakika haberler
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