Vefat eden babanÄ±zdan maaÅŸ alabilir misiniz? Åžubatta mÄ±, yoksa temmuzda mÄ± emekli olursanÄ±z daha yÃ¼ksek maaÅŸ baÄŸlanÄ±r? Yatan primler geri alÄ±nabilir mi? Bu ve benzeri birÃ§ok soru cevabÄ±nÄ± buluyor.
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Soru: 7200 gÃ¼n primim var, akciÄŸerden 3 defa ameliyat oldum. Beden gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yorum. NasÄ±l emekli olurum? Aytekin Acar
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Cevap: HastalÄ±k nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n en az yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± kaybetmeniz halinde emekliliÄŸe hak kazanÄ±rsÄ±nÄ±z. AylÄ±k baÄŸlanabilmesi iÃ§in de sigortalÄ±nÄ±n en az 10 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±, toplam 1800 gÃ¼n prim Ã¶demesi gerekiyor. Hastanelerden ya da saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z maluliyete iliÅŸkin rapor malul sayÄ±lmak iÃ§in yeterli deÄŸil. Meslekte kazanma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n en az yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± kaybettiÄŸinin SGK SaÄŸlÄ±k Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor ki, maaÅŸ baÄŸlanabilsin. Bunun iÃ§in de SGKâ€™ya baÅŸvurmanÄ±z gerekiyor.
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EMEKLÄ° OLMAYANIN MAAÅžI DÃœÅžER
Soru: 22 yÄ±l bir ÅŸirkette bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Prim Ã¶demelerim tavandan yatÄ±rÄ±ldÄ±. Emeklilik prim gÃ¼nÃ¼m doldu ancak emekli olmama yaÅŸtan dolayÄ± 5 yÄ±l var. Åžu an bir yerde sigortalÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlasam ve primlerim tavandan yatmasa emekli aylÄ±ÄŸÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼yor mu ya da primlerimin kaÃ§ liradan yatarsa emekli aylÄ±ÄŸÄ±m dÃ¼ÅŸmÃ¼yor? SeÃ§il AktaÅŸ
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Cevap: Asgari Ã¼cret ve asgari Ã¼cretin biraz Ã¼zerinde maaÅŸla Ã§alÄ±ÅŸanlar emekli olmayÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ederlerse ileride alacaklarÄ± emekli maaÅŸlarÄ± aylÄ±k bir-iki lira dÃ¼ÅŸer. Tavandan prim Ã¶deyenler ya da daha Ã¼zeri prim Ã¶deyenler ise Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ederlerse maaÅŸlarÄ± her ay 10 lira ile 20 lira arasÄ±nda yÃ¼kselir.
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BABANIZDAN MAAÅž BAÄžLANMAZÂ
Soru: SSK emeklisiyim. EÅŸimden boÅŸandÄ±m. Babam 1993 yÄ±lÄ±nda vefat etti, SSK emeklisiydi. Annem ve ablam babamÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± alÄ±yor. Ben de alabilir miyim? Fatma TaÅŸ
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Cevap: BabanÄ±zÄ±n maaÅŸÄ±ndan yararlanabilmek iÃ§in sizin de Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor ya da emekli aylÄ±ÄŸÄ± almÄ±yor olmanÄ±z gerekiyor. Bu ÅŸartlarda babanÄ±zdan size maaÅŸ baÄŸlanmaz.
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KISMÄ° EMEKLÄ°LÄ°K KOÅžULLARA BAÄžLI
Soru: Annem 1968 doÄŸumlu. BaÄŸ-Kur olarak baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi 01.11.2000 tarihindedir. Terk tarihi 30.07.2016 tarihindedir. Hizmet sÃ¼resi 15 yÄ±l 9 aydÄ±r. Ne zaman emekli olabilir? Turgay Kadife
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Cevap: 1.10.1999 ile 30.4.2008 tarihi arasÄ±nda ilk defa sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸlayan kadÄ±n BaÄŸ-Kurluâ€™lar 9000 gÃ¼n (25 yÄ±l) sigorta primi Ã¶demiÅŸ olmasÄ± ve 58 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmasÄ± halinde emekliliÄŸe hak kazanÄ±yor. Bu ÅŸartlarda annenizin prim gÃ¼n sayÄ±sÄ± 5.670 gÃ¼n. 9000 gÃ¼ne tamamlamak iÃ§in 3.300 gÃ¼n daha prim gÃ¼n sayÄ±sÄ± gerekiyor ve emekli olacaÄŸÄ± yaÅŸ da 58. Bu ÅŸartlarda anneniz 3.300 gÃ¼n daha prim Ã¶derse 58 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinden emekli olabilir. Ancak bir baÅŸka alternatif de 5.400 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± doldurup, 60 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlayanlar kÄ±smi emekli olabiliyor. Bu ÅŸartlarda da anneniz 5400 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± doldurduÄŸundan 60 yaÅŸÄ±nÄ± bekleyip, kÄ±smi emekli olabilir.
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PRÄ°M Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°NDEN YARARLANAMAZSINIZ
Soru: Ä°steÄŸe baÄŸlÄ± sigorta primi Ã¶demelerinde %5 dÃ¼zenli Ã¶deme indirimi mevcut mudur? Fatih IÅŸÄ±dÄ±
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Cevap: SGK primlerini dÃ¼zenli olarak Ã¶deyen iÅŸletmeler Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sigorta primlerini 5 puan indirimli Ã¶dÃ¼yorlar. Ancak herhangi bir iÅŸyerinde Ã§alÄ±ÅŸmayanlarÄ±n kendi sigortasÄ±nÄ± Ã¶deyerek emekli olabildikleri isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ±lÄ±kta prim Ã¶demelerinde herhangi bir indirim sÃ¶z konusu deÄŸil.
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TEMMUZ'DA EMEKLÄ° OLABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Soru: Kamuda Ã§alÄ±ÅŸan 42 yÄ±llÄ±k isÃ§iyim. Emekli maaÅŸÄ± uygulamasÄ±nda 4.500 TL emekli maaÅŸÄ± hesaplanan birÂ kiÅŸiÂ bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼zde 30â€™u baz alÄ±nÄ±r deniyor. Åžu an ekside olduÄŸuna gÃ¶re ocak ya da ÅŸubat ayÄ±nda mÄ± yoksa temmuz ayÄ±nda mÄ± emekli olursam daha yÃ¼ksek maaÅŸ baÄŸlanÄ±r? MÃ¼mtaz AkbostancÄ±
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Cevap: Ortalama aylÄ±k kazancÄ±n, prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±na gÃ¶re hesaplanan aylÄ±k baÄŸlama oranÄ± ile Ã§arpÄ±lmasÄ± sonucu emekli aylÄ±ÄŸÄ± tutarÄ± belirleniyor. Ortalama aylÄ±k kazanÃ§ da dÃ¶nemsel tÃ¼ketici enflasyonuna gÃ¶re hesaplanÄ±yor ve bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30â€™u Ã¼zerine ekleniyor. AyrÄ±ca belirlenen emekli maaÅŸÄ± geÃ§miÅŸ enflasyon oranÄ±nda artÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu ÅŸartlarda dÃ¶nemsel olarak bakarsak temmuz ayÄ±nda emekliliÄŸinizi istemek daha avantajlÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.
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SGK'DAN TOPLU Ã–DEME ALABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Soru: EÅŸimin 800 gÃ¼nÃ¼ var, emekli olma ÅŸansÄ± yok. Yatan primleri nasÄ±l alabiliriz? ÅžÃ¼krÃ¼ Sezen
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Cevap: YaÅŸ ÅŸartÄ± yerine getirilse bile Ã¶denen primler emekli olmaya imkan saÄŸlamÄ±yorsa, bu durumda prim iadesi alÄ±nabilir. Bu durumda SGK size toplu Ã¶deme yapabilir. SSKâ€™lÄ± olanlar kendi adlarÄ±na yatÄ±rÄ±lan iÅŸÃ§i payÄ±nÄ± iade alabilirler. SaÄŸlÄ±k primleri iade edilmez. BaÄŸ-Kurlular ise malullÃ¼k, yaÅŸlÄ±lÄ±k ve Ã¶lÃ¼m sigortasÄ± primlerini iade alabilirler.