Cevap: 1.10.1999 ile 30.4.2008 tarihi arasÄ±nda ilk defa sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸlayan kadÄ±n BaÄŸ-Kurluâ€™lar 9000 gÃ¼n (25 yÄ±l) sigorta primi Ã¶demiÅŸ olmasÄ± ve 58 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmasÄ± halinde emekliliÄŸe hak kazanÄ±yor. Bu ÅŸartlarda annenizin prim gÃ¼n sayÄ±sÄ± 5.670 gÃ¼n. 9000 gÃ¼ne tamamlamak iÃ§in 3.300 gÃ¼n daha prim gÃ¼n sayÄ±sÄ± gerekiyor ve emekli olacaÄŸÄ± yaÅŸ da 58. Bu ÅŸartlarda anneniz 3.300 gÃ¼n daha prim Ã¶derse 58 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinden emekli olabilir. Ancak bir baÅŸka alternatif de 5.400 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± doldurup, 60 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlayanlar kÄ±smi emekli olabiliyor. Bu ÅŸartlarda da anneniz 5400 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± doldurduÄŸundan 60 yaÅŸÄ±nÄ± bekleyip, kÄ±smi emekli olabilir.