Elon Musk'tan şaşırtan itiraf: Çok zorlu bir görev, muhtemelen öleceksiniz!

Yıllardır sıra dışı projeleriyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran çılgın iş insanı Elon Musk, son yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. 'Oraya giderseniz muhtemelen öleceksiniz' diyen Musk, bakın bunu neden söyledi?
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