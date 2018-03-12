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    Haberler >Teknoloji>Elon Musk'tan şaşırtan itiraf: Çok zorlu bir görev, muhtemelen öleceksiniz!

    Elon Musk'tan şaşırtan itiraf: Çok zorlu bir görev, muhtemelen öleceksiniz!

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    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:
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    Elon Musktan şaşırtan itiraf: Çok zorlu bir görev, muhtemelen öleceksinizNext

    Yıllardır sıra dışı projeleriyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran çılgın iş insanı Elon Musk, son yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. 'Oraya giderseniz muhtemelen öleceksiniz' diyen Musk, bakın bunu neden söyledi?

    Etiketler: SpaceX , Elon Musk , İş , Çalışma
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