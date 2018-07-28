Ege'de aşk turu

2017 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre kazanan Aaron Taylor-Johnson ve tüm dünyada gişe rekorları kıran “Grinin Elli Tonu” filminin yonetmeni Sam Taylor-Johnson, tatil için Türkiye’ye geldi.
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