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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
08 Kasım 2019 - 08:12,

Efsane isim hayatını kaybetti... Eşinden yürek burkan mesaj

Vücut geliştirici efsanelerinden Pit Trenz hayatını kaybetti.

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Vücut geliştirici Pit Trenz'in organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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Efsane ismin organları zatürreye yakalandıktan sonra çalışmamaya başlamıştı.

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Alman vücut geliştirici Pit Trenz'in eşi Sarah ise yürek parçalayan bir mesaj vererek "hayatıma nasıl devam edebileceğim" diye soruyor.

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53 yaşında hayatını kaybeden Trenz bu yılın başlarında tanımlanamayan bir kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatmıştı.

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Söylenenlere göre ünlü sporcunun vücudu verilen bazı ilaçlara karşı iyi tepki vermemiş ve bunun sonucunda da organ yetmezliği yaşamaya başlamıştı.

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Ciğerleri işlevini bitirmeden önce de zatürre sıkıntısı yaşamış ve 3 Kasım 2019'da bir Alman hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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Eşiyle ilgili duygu yüklü mesajlar paylaşan Sarah, "O benim kalbim, hayatım, diğer yanımdı. Her zaman tek bir bedende olduğumuzu söylerdi. Bilemiyorum hayat nasıl devam edebilir" dedi.

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Kendisi de bir vücut geliştirici olan Sarah ise ölümünün ardından sosyal medyada fotoğraflar paylaştı.

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53 yaşındaki isim ölmeden bir hafta önce hayranları için fotoğraf paylaşıp "Hala hayattayım. Pek yeni haber yok" demişti.

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Ölüm haberiyle hayranlarından birçok taziye mesajı aldı.

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