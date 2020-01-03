E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS 15 tatilden kaç gün önce kapanır?
15 tatil heyecanı içerisinde olan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de e okul sisteminin kapanacağı tarih oldu. Yazılı ve sözlü notlarındaki değişimleri e okul VBS kapanmadan görüntülemek isteyenler ‘Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS 15 tatilden kaç gün önce kapanır?’ gibi soruları gündeme getirdi İşte e Okul VBS girişiyle ilgili bilgiler ve sistemin kapanışını merak edenler için detaylar…
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15 tatilin yaklaşması ve karne heyecanının başlaması ile birlikte e Okul sistemi her zamankinden daha fazla ziyaret ediliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemi girişte sorunlar ve aksamalar yaşanıyor.
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Yaşanan sorunlar e- Okul sisteminin kapandığı ihtimalini akla getiriyor. Ayrıca yazılı ve sözlü notlarında bir değişiklik yapabilme umudu olan öğrenciler, ‘e okul ne zaman kapanacak, E Okul VBS 15 tatilden kaç gün önce kapanır?’ sorulara yanıt arıyor.
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Karnelerin verildiği 17 Ocak itibariyle 15 tatil süreci başlayacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 17 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.