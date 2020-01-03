E Okul ne zaman kapanacak? E Okul VBS 15 tatilden kaç gün önce kapanır?

15 tatilin yaklaşması ve karne heyecanının başlaması ile birlikte e Okul sistemi her zamankinden daha fazla ziyaret ediliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemi girişte sorunlar ve aksamalar yaşanıyor.