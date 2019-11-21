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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Instagram
21 Kasım 2019 - 00:51,

Durulmuyor... Yenisini yaptıracak

Dövme tutkunu genç kız gözyuvarına yaptırdığı dövme sonrasında 3 hafta kör kalmıştı...

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Genç kız şimdi ise yeni maceralar peşinde...

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Instagram'da hatrı sayılır bir kitleye sahip olan Amber Luke isimli 24 yaşındaki genç kız vücuduna yaptırdığı dövmelerle tanınıyor.

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Geçtiğimiz günlerde gözyuvarına yaptırdığı dövme sonrasında geçici körlük yaşayan Luke takipçilerini şoke etmişti.

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Amber'in bu deneyimi kendi deyimiyle uç yöntemler için 'oldukça acı vericiydi' fakat genç kız halen dövmelerini daha da çoğaltmanın peşinde...

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Yeni dövmelerinin planını yapan Luke,'un şu anda 200'den fazla dövmesi var.

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Genç kız bu uğurda 20 bin sterlin (146 bin lira) harcadı.

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Luke daha önce "25. doğum gününe kadar baştan ayak ucuna kadar her yerine dövme yaptırmayı planladığını" söylemişti.

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Amber Luke'un Instagram hesabında 200 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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İşte genç kızın Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan bazıları...

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