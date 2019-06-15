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Dünyanın konuştuğu isim Amanda Knox İtalya'ya döndü
Ev arkadaşını öldürmekten tutuklanıp beraat eden Amanda Knox dünya kamuoyu vicdanında derin yaralar açmıştı. Knox olayın yaşandığı ülke olan İtalya'ya geldi hem de öyle bir sebeple geldi ki tartışmaları da beraberinde getirdi.
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