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    Dünyanın konuştuğu isim Amanda Knox İtalya'ya döndü

    Ev arkadaşını öldürmekten tutuklanıp beraat eden Amanda Knox dünya kamuoyu vicdanında derin yaralar açmıştı. Knox olayın yaşandığı ülke olan İtalya'ya geldi hem de öyle bir sebeple geldi ki tartışmaları da beraberinde getirdi.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP-AFP-REU
    15.06.2019 - 13:00 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın konuştuğu isim Amanda Knox İtalyaya döndüNext

    Beraat sonrası milyoner olan Knox, AİHM’den de yüklü tazminat kazanmıştı.

    Etiketler: cinayet , mahkeme
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