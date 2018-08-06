'Dünyanın en sağlıklı kentleri' açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı oldu?

Ev kiralama sitesi Spotahome dünyanın en sağlıklı şehirlerini puanlayarak listeledi. Son teknolojiyi kullanarak harita üzerinden dünyanın son durumu paylaşıldı. İçlerinde İstanbul da var! Ama bakın kaçıncı sırada?
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