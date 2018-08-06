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    Haberler >Teknoloji>'Dünyanın en sağlıklı kentleri' açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı oldu?

    'Dünyanın en sağlıklı kentleri' açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı oldu?

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    BBC Türkçe
    06.08.2018 - 08:07 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en sağlıklı kentleri açıklandı İstanbul bakın kaçıncı olduNext

    Ev kiralama sitesi Spotahome dünyanın en sağlıklı şehirlerini puanlayarak listeledi. Son teknolojiyi kullanarak harita üzerinden dünyanın son durumu paylaşıldı. İçlerinde İstanbul da var! Ama bakın kaçıncı sırada?

    Etiketler: istanbul , bursa , sağlık

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