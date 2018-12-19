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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en havalı mekanları belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Dünyanın en havalı mekanları belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Time Out dergisi dünyanın en havalı mekanları listesini hazırladı. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından editörleri ve 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi.Listeye Türkiye'den de bir yer girdi...

Görseller: ingimage ve instagram
19.12.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en havalı mekanları belli oldu Türkiyeden bir yer listedeNext

1. Tokyo'daki Yayoi Kusama Müzesi

Etiketler: havalı mekanlar , bomontiada , haberler

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