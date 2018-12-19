Haberler >Ekonomi>Dünyanın en havalı mekanları belli oldu! Türkiye'den bir yer listede
Dünyanın en havalı mekanları belli oldu! Türkiye'den bir yer listede
Time Out dergisi dünyanın en havalı mekanları listesini hazırladı. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından editörleri ve 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi.Listeye Türkiye'den de bir yer girdi...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.