Düğün buluşması

İzmir’de yaşayan İbrahim Tatlıses, eski çalışanı Emre Ergen’in düğününe katıldı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış’taki düğüne tek başına gelen Tatlıses, gecede eski eşi Ayşegül Yıldız’la yan yana oturdu.
İzmir’de yaşayan İbrahim Tatlıses, eski çalışanı Emre Ergen’in düğününe katıldı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış’taki düğüne tek başına gelen Tatlıses, gecede eski eşi Ayşegül Yıldız’la yan yana oturdu.
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