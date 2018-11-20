Düğün bitti, söylentiler bitmedi: Beyaz gelinlik de ne demek oluyor!

Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki evlilik töreni "yılın düğünü" olarak tarihe geçti. Hatta çift, önümüzdeki ilkbaharda bebeklerini kucaklarına alacakları günü büyük bir heyecanla bekliyor. Ama bunca zamana rağmen Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünü hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özelllikle de Markle'ın gelinliği.
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