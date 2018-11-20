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Düğün bitti, söylentiler bitmedi: Beyaz gelinlik de ne demek oluyor!

Yılın düğünü biteli çok oldu ama o günle ilgili söylentilerin, iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
20.11.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:
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Düğün bitti, söylentiler bitmedi: Beyaz gelinlik de ne demek oluyorNext

 Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki evlilik töreni "yılın düğünü" olarak tarihe geçti. Hatta çift, önümüzdeki ilkbaharda bebeklerini kucaklarına alacakları günü büyük bir heyecanla bekliyor. Ama bunca zamana rağmen Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünü hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özelllikle de Markle'ın gelinliği.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA 

Etiketler: Meghan Markle , prens harry , kraliçe elizabeth

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