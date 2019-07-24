Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ve ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.
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