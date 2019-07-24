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    Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü

    Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya ilişkisindeki son gelişme gündeme bomba gibi düştü.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    24.07.2019 - 08:18 | Son Güncelleme:
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    Şeyhin karısı kaçmıştı Gündeme bomba gibi düştüNext

    Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ve ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.

    Etiketler: İngiltere , Londra
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