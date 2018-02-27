Dizi değil...

Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'ndeki Kırgız Türkleri, kurdukları 'han otağında' kültürlerini ve yemeklerini tanıtıyor. İstanbul'dan bile Ulupamir'i görmeye gidenler var. Ziyaretçi sayısı hızla artıyor.
Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne (Van, Erciş) yerleşen Kırgız Türkleri, bulundukları bölgede yaşam tarzları, gelenekleri ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çekiyor. Mahallede 'han otağı'nı kuran Kenan Aytaç, otağı 3 ay önce kurduklarını ve oluşturulan alanla kent turizmine de katkı sunmayı amaçladıklarını anlattı.
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