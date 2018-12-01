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    Haberler >Teknoloji>Dikkatlice bakın, ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

    Dikkatlice bakın, ne görüyorsunuz? 100 kişiden biri fark edebiliyor!

    Karikatürist ve teknoloji yazarı Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...

    Flickr
    01.12.2018 - 22:59 | Son Güncelleme:
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    Dikkatlice bakın, ne görüyorsunuz 100 kişiden biri fark edebiliyorNext

    Sizin bu resimde gördüğünüz şey aslında...

    Etiketler: resim , görüntü , internet

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