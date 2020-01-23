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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 11:14, /

Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası, sarsıntı anında bulunduğu ortamdan çıkan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak materyallerden oluşmalıdır. İçinde sadece gıda malzemesi değil, evrak gibi önemli malzemelerin de bulunması gereken deprem çantası, ulaşılabilir bir noktada bulunmalıdır. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte, deprem çantası hazırlarken içinde bulunması gereken malzemeler listesi ve detaylı bilgiler

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1

Deprem çantası içerisinde bulunması gereken malzemeler ve pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanmalı ve içerisinde neler bulunmalıdır? İşte, deprem çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler ve içinde bulundurulması gereken malzemeler

DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

Deprem çantası içerisine eklenmesi gereken malzemeler hayat kurtarıcı etkiye sahip olabiliyor. Kağıt kalem gibi materyallerin önem arz ettiği deprem çantası içerisinde resmi evraklara da yer verilmesi gerekiyor. İşte, deprem çantası içerisinde bulunması gerekenler hakkında bazı bilgiler

Deprem çantasında bulunması gerekenler hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2

Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

3

HİJYEN MALZEMELERİ

Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped

4

DİĞER MALZEMELER

İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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