Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 11:14,
Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantası, sarsıntı anında bulunduğu ortamdan çıkan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak materyallerden oluşmalıdır. İçinde sadece gıda malzemesi değil, evrak gibi önemli malzemelerin de bulunması gereken deprem çantası, ulaşılabilir bir noktada bulunmalıdır. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte, deprem çantası hazırlarken içinde bulunması gereken malzemeler listesi ve detaylı bilgiler
Deprem çantası içerisinde bulunması gereken malzemeler ve pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanmalı ve içerisinde neler bulunmalıdır? İşte, deprem çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler ve içinde bulundurulması gereken malzemeler
DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE NELER OLMALI?
Deprem çantası içerisine eklenmesi gereken malzemeler hayat kurtarıcı etkiye sahip olabiliyor. Kağıt kalem gibi materyallerin önem arz ettiği deprem çantası içerisinde resmi evraklara da yer verilmesi gerekiyor. İşte, deprem çantası içerisinde bulunması gerekenler hakkında bazı bilgiler
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