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    Darbecilerin elinden böyle kurtuldu!

    15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasına girdi. Aksakallı’nın 2 araçla önünü kesen darbecilere direndiği anlar anbean kaydedildi. 

    İHA
    18.12.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:
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    Darbecilerin elinden böyle kurtulduNext

    FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Sanık savunmalarının tamamlandığı davada, müşteki beyanları alınırken, davaya konu olan eylemlere ilişkin güvenlik kamera kayıtları da dava dosyasına girdi. 

    Etiketler: FETÖ , DARBE

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