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Cuma ve Berat Kandili mesajları için en güzel seçenekler!
İslam dini için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, 19 Nisan sabah saatleri ile birlikte Cuma mesajları beraberinde araştırılmaya başlandı. En güzel Cuma ve Berat Kandili mesajları ile yakınlarının bu önemli gününü tebrik edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 18 Nisan Cuma günü gönderebileceğiniz birbirinden güzel Berat Kandili mesaj seçenekleri
Cuma mesajları ve Berat Kandili mesajları, sabah saatlerinde birçok vatandaşında yer aldı. İslam alemini Cuma ve Berat Kandili mesajları ile tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en güzel seçenekler için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri...
EN GÜZEL KANDİL VE CUMA MESAJLARI
1-Ramazan Ayının da müjdecisi olan bu mübarek gecede, tüm İslam Aleminin, Berat Kandilini en kalbi duygularımla kutlar, Cenap-ı Allah’tan hayırlara vesile olmasını dilerim.
2-Gönüllerin merhamet ile dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, gündelik hayatın getirdiği sıkıntılar ve manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplerimize bir Kandil olması dileğiyle, hayırlı kandiller.
3-Bu gece hayatımızda olumlu manada yapacağımız bir büyük dönüşüme sebebiyet verme fırsatıdır. Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi Berat Gecesi tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir gündür. Dolayısıyla kötülüklerden arınma ve iyiliklerle buluşma günüdür. Rahmet ve bereketin sağanak bir şekilde üzerimize yağacağı bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesini ve Berat Kandilinin hayırlara vesile olmasını dilerim.
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