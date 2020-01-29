Corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri neler?

Yeni tip corona virüsü ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği açıkladı. İşte, corona virüsü hakkında merak edilen ayrıntılar...
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Günlerdir dünyanın gündeminde yer alan corona virüsü vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar özellikle corona virüsün bulaşma yolları ve bulaştıktan sonra nasıl belirtilerle kendini gösterdiğini araştırıyor. İşte, corona virüsün belirtileri hakkında tüm detaylar...
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Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor. Corona virüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Örneğin SARS'ın misk kedisinden insana, MERS virüsünün ise deveden insana bulaştığı tahmin ediliyor. coronavirüsüne sahip hayvanlardan insana bulaşan bir örnek daha bilinmiyor.
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CORONA İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Corona Latince taç anlamına geliyor. Mikroskop altında virüse bakıldığında şekli, ışık hüzmesi şeklinde bir taca benzetiliyor. Çinli yetkililerin 7 Ocak'ta tanımladığı ve 2019-nCoV olarak adlandırdığı Coronavirüsü daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir tür. Bu yeni tip Coronavirüsü insandan insana bulaşıyor.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?
Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.
Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.
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Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni korona virüsü, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.
İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında ise insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor.
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CORONA VİRÜSÜ NE KADAR ÖLÜMCÜL?
Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyor. SARS 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 800'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Geniş kitlelere yayılmayan MERS ise daha ölümcüldü, enfekte olanların üçtü berini öldürdü.