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Krallara, başbakanlara yemek yapıyordum... Şu düştüğüm hale bak!

Masterchef yarışmasından diskalifiye edildikten sonra öfkeden deliye dönen ve is-yanını sosyal medyada dile getiren Murat Özdemir, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Özdemir, merak edilenleri canlı yayında anlattı…

Hürriyet Haber
15.11.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:
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Krallara, başbakanlara yemek yapıyordum... Şu düştüğüm hale bakNext

“Ben sinirli bir kişi değilim. Tamamen trol yapalım dedik, sanırım dozunu kaçırdık. Bütün insanlardan özür diliyorum. Eşim var, 2 çocuğum var. Okul arkadaşları var. Bunları düşünmek lazım. Ben bana söz hakkı verirler de, özür dilerim diye düşündüm.”

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: tv8

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