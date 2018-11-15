Krallara, başbakanlara yemek yapıyordum... Şu düştüğüm hale bak!
Masterchef yarışmasından diskalifiye edildikten sonra öfkeden deliye dönen ve is-yanını sosyal medyada dile getiren Murat Özdemir, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Özdemir, merak edilenleri canlı yayında anlattı…
“Ben sinirli bir kişi değilim. Tamamen trol yapalım dedik, sanırım dozunu kaçırdık. Bütün insanlardan özür diliyorum. Eşim var, 2 çocuğum var. Okul arkadaşları var. Bunları düşünmek lazım. Ben bana söz hakkı verirler de, özür dilerim diye düşündüm.”
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.