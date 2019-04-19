'Çocuğum sadece 5 gün yaşadı'

* 2 yaşında Kasımpaşa çocuk yuvasına bırakmışlar beni. 5 yıl orada kaldım. İlkokul ve ortaokulu çeşitli yetiştirme yurtlarında okudum. Lise yıllarında annemin yanına geçtim. Annem ziyaretlerime geliyordu fakat yoksul olduğu için beni alamıyordu.
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