'Çıldırmış' baba yılbaşında kendi kızını ve damadını öldürdü

Yeni yıl partisi veren Avustralyalı çift son partileri olduğunu bilmiyordu. Lindita ve Veton Musai çifti evlerinde ailelerine yeni yıl partisi veriyordu.Yerel saatle 22.30'da gelinin ayrı yaşayan babası genç çifti pusuya düşürdü.Delirmiş baba kendi kızını ve 29 yaşındaki kocasını diğer aile üyelerinin önünde vurdu.55 yaşındaki Osman Shaptafaj isimli cani baba silahı çenesine koyup tetiği çekti.Osman, hayatta kalan tek kişi ve şu anda hastanede polis gözetimi altında.Lindita olay yerinde, eşi ise hastanede hayatını kaybetti.Yakınlarının melek diye adlandırdığı çift iki gün öncesinde de evlilik yıl dönümünü kutlamış.Veton Musai'nin kuzeni Jetmir Lumani, Facebook sayfasında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.Lumani, Bugün bizim güzel küçük kuzenimiz Veton Musai ve melek eşi Lindita Musai'yi kaybettik. Nasıl hissettiğimi açıklamaya bile başlayamam.Bir baba nasıl kendi kızının canını nasıl alabilir... Fakat şeytan gerçekten aramızda dedi.Haberi duyan ve gören çiftin birçok yakını da başsağlığı mesajları attı.