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    CIA'in 44 yıllık sır projesi

    ABD'nin, Rusya'nın haberi olmadan yürüttüğü bu proje çok konuşuldu.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP images - depo photos
    26.12.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:
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    Hughes Glomar Explorer adlı keşif gemisi, 1974 yılının yazında ABD'nin California eyaletindeki Long Beach sahilinden Pasifik Okyanusu'na yolculuğuna başladı. Oldukça sıra dışı bir görüntüye sahip olan geminin Pasifik Okyanusu'nda madencilik alanında çığır açıcı çalışmalara imza atması bekleniyordu.

    Etiketler: Hughes Glomar Explorer

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