Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? İşte Milli piyango 2020 yılbaşı bileti fiyatları

Milli Piyango biletleri satışa çıkmasının ardından tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Bu yıl toplam 80 milyon liralık büyük ödülü sahibine ulaştırmaya hazırlanan Milli Piyango İdaresi, 2020 yılbaşı bileti için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını belirledi. Peki, 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Aralık akşamı gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları hakkında detaylı bilgiler



MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Her yıl yılbaşı ikramiye tutarı arttığı için bilet fiyatları konusunda da güncelleme yapan Milli Piyango İdaresi, 2020 yılının çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını yayımladı.



Geçtiğimiz yıla göre ikramiye miktarı 10 milyon liralık bir artış gösterdi. Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiyesi, tam bilete çıkarsa 80 milyon lira, çeyrek biletlere isabet ederse 20 milyon lira olarak takdim edilecek.



Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ve Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi hakkında tüm detaylar için lütfen diğer sayfaya geçiniz...