Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? İşte Milli piyango 2020 yılbaşı bileti fiyatları
Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bayiler, seyyar bayiler, internet siteleri ve bazı süpermarketlerde satışa sunulan 2020 yılbaşı bileti için fiyatlar da belli oldu. Peki, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar ücretle satışta yer alıyor. İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
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Milli Piyango biletleri satışa çıkmasının ardından tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Bu yıl toplam 80 milyon liralık büyük ödülü sahibine ulaştırmaya hazırlanan Milli Piyango İdaresi, 2020 yılbaşı bileti için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını belirledi. Peki, 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Aralık akşamı gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları hakkında detaylı bilgiler
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Her yıl yılbaşı ikramiye tutarı arttığı için bilet fiyatları konusunda da güncelleme yapan Milli Piyango İdaresi, 2020 yılının çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını yayımladı.
Geçtiğimiz yıla göre ikramiye miktarı 10 milyon liralık bir artış gösterdi. Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiyesi, tam bilete çıkarsa 80 milyon lira, çeyrek biletlere isabet ederse 20 milyon lira olarak takdim edilecek.
Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ve Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi hakkında tüm detaylar için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
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TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Bu yıl toplam 436 milyon lira dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi, çeyrek bilet fiyatlarını 20 TL olarak belirledi.
Yarım bilet almak isteyenler 40, tam bilet alarak şanslarını katlamak isteyenler ise 80 TL'ye 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti satın alabilecek.
İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar'ın bu yılki yılbaşı çekilişi için açıkladığı önemli veriler...
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Uçar, basılan ve şu ana kadar satılan bilet sayısı hakkında bilgi veren Uçar, 37 milyon biletin basıldığını, aralık ayının ilk haftası itibariyle ise 11 milyon civarında biletin satıldığını ifade etti.
Sipariş bazında ise yüzde 120 oranında talep olduğunu aktaran Uçar, Milli Piyango İdaresi'nin elinde bilet kalmadığını ifade etti.
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İkramiyenin, bu yıl yapılan 32 çekilişten sadece 3 tanesinin satılmayan bilete isabet ettiğini aktaran Uçar, sosyal medyada yer alan "belli merkezlere ikramiyenin isabet etmesi" gibi asılsız iddiaları ciddiye almanın mümkün olmadığını söyledi.
Uçar, söz konusu 32 çekilişte ikramiyenin 13 ayrı kente çıktığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
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"Öte yandan son 18 çekilişimiz içinde ikramiye ödemediğimiz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere hatta Afrika'da iştirak eden bir Türk vatandaşının ikramiye kazandığını hatırlatırız. Online kanallar üzerinden yahut bayilerimizden oyuna iştirak edildiğinde devlet garantisi altında yürüyen bir sistemin içine girmiş oluyorsunuz. Milli Piyango İdaremiz, oyunlarımızın özel sektör eliyle yürütüleceği 20 Haziran'a kadar, bu güvenilirlikle bu ciddiyetle hizmetlerini vermeye devam edecek."