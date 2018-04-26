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Çatılarda yaşayan kent

Hayatınızı sürdürdüğünüz kentin, dört bir yanı saran beton binaların üzerinden nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? Belki de hiç dikkat etmeden yanından gelip geçtiğiniz binaların çatılarında neler yaşandığını...

Hürriyet Haber
26.04.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:
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Çatılarda yaşayan kentNext

İşte yaşamını Hong Kong'da sürdüren Fransız fotoğrafçı Romain Jacquet Lagreze, Beton Hikayeler adlı fotoğraf serisini bir araya getirdiği aynı adlı foto albümünde bu sorunun cevaplarını veriyor.

Fotoğraflar: Instagram, Facebook

Etiketler: Romain Jacquet Lagreze , fotoğraf , hong kong

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