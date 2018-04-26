Çatılarda yaşayan kent

Hayatınızı sürdürdüğünüz kentin, dört bir yanı saran beton binaların üzerinden nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? Belki de hiç dikkat etmeden yanından gelip geçtiğiniz binaların çatılarında neler yaşandığını...
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