Haberler >Teknoloji>Call Of Duty Mobile İOS ve Android için APK yükleme ve indirme işlemi nasıl yapılır?
Call Of Duty Mobile İOS ve Android için APK yükleme ve indirme işlemi nasıl yapılır?
Call Of Duty (COD) Mobile İOS ve Android platformlarında oyunseverlerin karşısına çıktı. Masaüstü oyuncularının severek oynadığı Call Of Duty, bu kez mobil versiyonu ile akıllı telefonlar ve tablet cihazlarla buluştu. Peki, Call Of Duty Mobile İOS ve Android cihazlar için APK nasıl yüklenir? İşte, çok sevilen modları ve haritaları ile oyunseverlerin karşısına çıkacak olan COD Mobile hakkında detaylı bilgiler
Ne zaman çıkacak soruları ile günlerdir araştırma konusu olan Call Of Duty için beklenen gün geldi. Masaüstü oyuncularının yakından takip ettiği Call Of Duty, bu kez mobil versiyonu ile İOS ve Android için geldi. Peki, Call Of Duty nasıl yüklenir? İşte, çıkış tarihi 1 Ekim olarak duyurulan Call Of Duty hakkında bazı bilgiler
MOBİL CİHAZLARDA ÜCRETSİZ OYNANABİLİYOR
Call Of Duty Mobile, kişiselleştirilebilen kumanda özellikleri, sesli ve yazılı sohbet, 3B grafikler ve yüksek ses kalitesiyle cep telefonu üzerinden konsol kalitesinde HD oyun deneyimi yaşatabilecek. Çok sevilen nişancı oyununun heyecanı, artık cep telefonlarında da yaşanabilecek.
ÇOK SEVİLEN OYUN MODLARI VE HARİTALAR
Call of Duty: Black Ops ve Call of Duty: Modern Warfare oyunlarının efsanevi haritaları, mobil sürümde de yer alacak. Bu haritalar ilk kez ücretsiz olarak kullanıma açılacak. 100 kişilik Battle Royale hayatta kalma haritasında ise heyecan dolu anlar yaşanacak.
TEÇHİZATINI KİŞİSELLEŞTİR
Call Of Duty Mobile'da bir sürü ünlü karakter, silah, kıyafet ve skor serisinin kilidini açılabilecek ve profile dahil edilebilecek. Ayrıca, teçhizatın kişiselleştirmek için kullanılabileceği tertibat parçaları da oyuncuların karşısına çıkacak. 5v5 takımlar halinde ölümüne maçlar, cephe hattı, herkese açık, ara ve yok et, keskin nişancı kapışması ve Battle Royale gibi pek çok mod yer alacak.
REKABET DOLU SOSYAL BİR OYUN
Rekabet dolu Sıralamalı Mod'da en üst sıraya yerleşmek veya arkadaşlarla birlikte oynarken en fazla Klan ödülünü kazanmak için beceriler ve strateji yetenekleri ön plana çıkacak.
CALL OF DUTY NASIL İNDİRİLİR?
1 Ekim tarihinde yayına çıkacağı duyurulan Call Of Duty, İOS ve Android platformlarındaki yerini aldı. Call Of Duty'i cihazınıza indirmek için tıklayınız.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.