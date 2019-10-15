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    Bursa'da sis faciası

    Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoğun sis yüzünden hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilçe merkezine ceviz satmaya giden pazarcıların bulunduğu minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, camdan fırlayan 2 kişi de ağır yaralandı.

    İHA
    15.10.2019 - 10:11 | Son Güncelleme:
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    Bursada sis faciasıNext

    Etiketler: gündem , haber , son dakika haberler
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