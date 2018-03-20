Burası Afrin… İşte son gelen fotoğraflar…

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yapıların hasar almaması için gösterdiği hassasiyete karşın YPG/PKK büyük tahribata yol açtı. Öte yandan TSK, güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı.
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