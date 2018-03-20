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    Burası Afrin… İşte son gelen fotoğraflar…

    Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yapıların hasar almaması için gösterdiği hassasiyete karşın YPG/PKK büyük tahribata yol açtı. Öte yandan TSK, güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş çıkışları kapattı.

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:
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    Burası Afrin… İşte son gelen fotoğraflar…Next

    Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'de, YPG/PKK'dan geriye çok sayıda tahrip edilmiş yapı ve araçlar kaldı.

    Etiketler: afrin , son fotoğraflar , TSK , PKK , gündem
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