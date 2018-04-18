Bunu da gördük! 'Canlı yayınınız batsın'

"Cicişler" olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler’de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, 'kardeş kavgasının' perde arkasını yazdı.
"Cicişler" olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler’de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, 'kardeş kavgasının' perde arkasını yazdı.
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