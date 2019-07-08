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Bugün Meghan'ın günüydü, bunu yapmak zorunda mıydın?

İngiliz kraliyet ailesinin iki "geçinemeyen kardeşi" ve sürekli açık açık rekabet halinde olan eşleri bir kez daha karşı karşıya geldi.

REUTERS, AFP, AP, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 12:22 | Son Güncelleme:
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Bugün Meghanın günüydü, bunu yapmak zorunda mıydınNext

Prens Harry ile Meghan Markle'ın geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison, geçtiğimiz hafta sonu vaftiz edildi. Büyük kardeşi Prens William ve eşinin aksine Prens Harry ve Markle, ilk bebeklerinin vaftizini daha "içe dönük" ve mütevazı bir şekilde gerçekleştirdi. REUTERS, AFP, AP, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

Etiketler: archie harrison mountbatten windsor , PRENS HARRY , MEGHAN MARKLE , kate middleton

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