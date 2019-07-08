Bugün Meghan'ın günüydü, bunu yapmak zorunda mıydın?

Prens Harry ile Meghan Markle'ın geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison, geçtiğimiz hafta sonu vaftiz edildi. Büyük kardeşi Prens William ve eşinin aksine Prens Harry ve Markle, ilk bebeklerinin vaftizini daha "içe dönük" ve mütevazı bir şekilde gerçekleştirdi. REUTERS, AFP, AP, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.