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    Bugün 'Mavi Bere' taktılar!

    Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, yemin ederek mavi bere taktı.

    AA
    16.02.2018 - 18:47 | Son Güncelleme:
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    Bugün Mavi Bere taktılarNext

    Komutanlıkta düzenlenen törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Piyade Albay Fatih Köroğlu ve askerlerin aileleri hazır bulundu. Eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.

    Etiketler: dağ komando , eğirdir , mavi bere , asteğmen , son dakika

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