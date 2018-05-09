Bugün Ankara... Rus büyükelçiden Türkiye mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 73. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine konuştu.
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