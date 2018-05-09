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    Bugün Ankara... Rus büyükelçiden Türkiye mesajı

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkilerle ilgili, "İlişkilerimizi kriz öncesi durumdan bile daha iyi bir noktaya taşıdık." dedi.

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:
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    Bugün Ankara... Rus büyükelçiden Türkiye mesajıNext

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 73. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine konuştu.

    Etiketler: gündem

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