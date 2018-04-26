Bu sorular sosyal medyayı çıldırtıyor!

3 kutunun üzerindeki araba figürlerine dikkatle bakın. 3'ünün de üzerine bazı ifadeler var. 1-Araba bu kutunun içinde. 2-Araba bu kutunun içinde değil. 3-Araba 1. kutunun içinde değil... Peki doğru cevap ne?
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