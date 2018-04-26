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    Bu sorular sosyal medyayı çıldırtıyor!

    Zorlu beyin testlerine ne kadar hazırsınız? Kendine çok güvenenler, hafızasının gücüne inanlar dahi bu bulmacaları çözemiyor. İşte sosyal medyanın 'beynini yakan' testler...

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 17:33 | Son Güncelleme:
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    Bu sorular sosyal medyayı çıldırtıyorNext

    3 kutunun üzerindeki araba figürlerine dikkatle bakın. 3'ünün de üzerine bazı ifadeler var. 1-Araba bu kutunun içinde. 2-Araba bu kutunun içinde değil. 3-Araba 1. kutunun içinde değil... Peki doğru cevap ne?

    Etiketler: Sosyal Medya , Bulmaca , Zeka Testi
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