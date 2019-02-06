Bu kez Kate'e kötü haber

İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimi artık bütün dünya biliyor. Üstelik iki genç kadın akla gelebilecek hemen her açıdan da acımasızca mercek altına alınıp kıyaslanıyor.
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