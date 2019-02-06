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Bu kez Kate'e kötü haber

Aralarında gerilim olduğu bilinen iki eltiden birine kötü haber.

Hürriyet Haber
06.02.2019 - 16:40 | Son Güncelleme:
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Bu kez Katee kötü haberNext

  İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki gerilimi artık bütün dünya biliyor. Üstelik iki genç kadın akla gelebilecek hemen her açıdan da acımasızca mercek altına alınıp kıyaslanıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: kate middleton , meghan markle , ingiliz kraliyet ailesi

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