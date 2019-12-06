Bu haftaki BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde dikey ısıtıcı ve cep telefonu dikkat çekiyor!
BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Cep telefonu, dikey ısıtıcı, dolap gibi pek çok ürünün yer aldığı BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde fırsat ürünleri yer buluyor. Her mağazada belirli sayıda bulunacak olan aktüel ürünler, 6 Aralık itibariyle bulunabilecek. Peki, BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler yer alıyor? İşte, aktüel ürünler kataloğu içerisindeki detaylar
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6 Aralık tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden farklı ürünü mağazalarla buluşturacak. Isıtıcı, cep telefonu, katı meyve sıkacağı gibi ürünleri mağazalarında sergileyecek olan BİM, 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu ile bunlara yer verecek. Ayrıca BİM'in aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık tarihinde ise Tarım Kredi ürünlerine ev sahipliği yapacak. İşte, aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan markalar ve detaylı bilgiler
6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kataloğun içerisinde mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler, çelik tencere setleri, ısınmanızı kolaylaştıracak petek üstü ısı yönlendirici, buhar kazanlı ütü, dikey ısıtıcı gibi pek çok işe yarar ürün yer alıyor. İşte, o ürünler hakkında detaylı bilgiler;
Kumtel Dikey Isıtıcı • Otomatik ısı dengeleme sistemi • Devrilme emniyetli • 2 kademeli güç ayarı (900W - 1800W) • Taşıma kulbu • Kablo sarma bölümü
Petek Üstü Isı Yönlendirici • Isıya dayanıklı hammadde • Silinebilir • Isı kaybını önleyerek ısı tasarrufu sağlar • 75 - 140 cm aralığındaki radyan peteklere uygundur • 2 adet buhar kabı dahil
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Katı Meyve Sıkacağı • Meyve suyu haznesi kapasitesi 500 ml • Posa sürahi haznesi kapasitesi 1500 ml • Kaymaz ayaklar • 2 Farklı hız ayarı • Paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı • Temizlemesi kolay parçalar
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Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 • Dahili Hafıza 64 GB, Ram 4 GB • Yüz Tanıma • Batarya 4000 mAh • Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) - Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0) • Video Full HD (1920X1080) • işlemci: Octa-Core 1.8 GHz + 1.6 GHz • Android 9.0 • 6.4” Ekran Boyutu • Parmak İzi Okuyucu • 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
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Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu • Android 8.1 Oreo • Arka Kamera 8 Mp - Ön Kamera 5 Mp - Arka Flaş • Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek • 5,00” Ekran Boyutu • Dahili Hafıza 8 GB - Ram 1GB • Batarya 3000 mAh • 2 Yıl Xiaomi Türkiye Garantilidir