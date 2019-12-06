Bu haftaki BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde dikey ısıtıcı ve cep telefonu dikkat çekiyor!

6 Aralık tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden farklı ürünü mağazalarla buluşturacak. Isıtıcı, cep telefonu, katı meyve sıkacağı gibi ürünleri mağazalarında sergileyecek olan BİM, 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu ile bunlara yer verecek. Ayrıca BİM'in aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık tarihinde ise Tarım Kredi ürünlerine ev sahipliği yapacak. İşte, aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan markalar ve detaylı bilgiler



6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Kataloğun içerisinde mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler, çelik tencere setleri, ısınmanızı kolaylaştıracak petek üstü ısı yönlendirici, buhar kazanlı ütü, dikey ısıtıcı gibi pek çok işe yarar ürün yer alıyor. İşte, o ürünler hakkında detaylı bilgiler;



Kumtel Dikey Isıtıcı

• Otomatik ısı dengeleme sistemi

• Devrilme emniyetli

• 2 kademeli güç ayarı (900W - 1800W)

• Taşıma kulbu

• Kablo sarma bölümü



Petek Üstü Isı Yönlendirici

• Isıya dayanıklı hammadde

• Silinebilir

• Isı kaybını önleyerek ısı tasarrufu sağlar

• 75 - 140 cm aralığındaki radyan peteklere uygundur

• 2 adet buhar kabı dahil