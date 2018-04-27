Bu gece hiç gülesim yok!

Şarkıcı Nicole Scherzinger, Beverly Hills'te bir restoran açılışına katıldı. Siyah- beyaz bir yazlık elbise giyen Scherzinger, aracından indiği andan itibaren fotoğrafçılar peşini bırakmadı. Yüzündeki ciddi ifadeyi hiç bozmayan Scherzinger, patlayan flaşlar yüzünden düşmemek için büyük çaba harcayarak restorana girdi.
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