Bu benzersiz güzellik Türkiye'de

Güçlü savunmasıyla Büyük İskender'in fethedemediği şehir olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, "kartal yuvası"nı andıran konumuyla dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosuyla ziyaretçilere bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor.
Güçlü savunmasıyla Büyük İskender'in fethedemediği şehir olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, "kartal yuvası"nı andıran konumuyla dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosuyla ziyaretçilere bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor.
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