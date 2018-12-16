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    Böyle görüntülendiler! Operasyona hazırlar

    Özgür Suriye Ordusu'nu da (ÖSO) bünyesinde barındıran Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik olası bir operasyona 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Öte yandan, Özgür Suriye Ordusuna bağlı Bordo Bereli Hamza Özel Kuvvetler Tümeni özel ekiplerinin eğitimi El Bab'da görüntüledi.

    Fotoğraflar: AFP
    16.12.2018 - 20:46 | Son Güncelleme:
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    Böyle görüntülendiler Operasyona hazırlarNext

    ÖSO'nun açıklaması İngiliz haber ajansı Reuters kanalıyla dünyaya duyuruldu. Öte yandan Özgür Suriye Ordusuna bağlı Bordo Bereli Hamza Özel Kuvvetler Tümeni özel ekiplerinin eğitimi El Bab'da görüntüledi.

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