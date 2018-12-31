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Boş verin aşkı bana Fener’i sorun

Emina Jahovic ile ilişkisi bittiği iddia edilen Sadettin Saran önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektife takıldı. Ünlü iş insanı ayrılık sorularını “Boş verin aşkı, bana Fener’i sorun” diyerek geçiştirdi.

Cenker TEZEL
31.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Boş verin aşkı bana Fener’i sorunNext

Emina Jahovic ile ilişkisi bittiği iddia edilen Sadettin Saran önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektife takıldı. Ünlü iş insanı ayrılık sorularını “Boş verin aşkı, bana Fener’i sorun” diyerek geçiştirdi.

Etiketler: Emina Jahovic fotoğrafları

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