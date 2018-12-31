Emina Jahovic ile ilişkisi bittiği iddia edilen Sadettin Saran önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektife takıldı. Ünlü iş insanı ayrılık sorularını “Boş verin aşkı, bana Fener’i sorun” diyerek geçiştirdi.
Emina Jahovic ile ilişkisi bittiği iddia edilen Sadettin Saran önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektife takıldı. Ünlü iş insanı ayrılık sorularını “Boş verin aşkı, bana Fener’i sorun” diyerek geçiştirdi.
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