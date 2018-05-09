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    Haberler >Gündem>Bodrum’da 7 kıtanın güzelleri buluştu

    Bodrum’da 7 kıtanın güzelleri buluştu

    BODRUM’da bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek ’Miss 7 Continents’ (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılmak üzere ilçeye gelen 21 güzel, Gümbet Mahallesi’ndeki otelde kampa girdi. Yarışmaya katılan güzeller, havuz başında renkli pozlar verdi.

    Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
    09.05.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:
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    Bodrum’da 7 kıtanın güzelleri buluştuNext

    Bir tur firması ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen ’Miss 7 Continents’e katılmak üzere geçen pazartesi günü Bodrum’a gelen güzeller, Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde kampa girdi.

    Etiketler: Muğla , gündem

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