Bodrum’da 7 kıtanın güzelleri buluştu

BODRUM’da bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek ’Miss 7 Continents’ (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılmak üzere ilçeye gelen 21 güzel, Gümbet Mahallesi’ndeki otelde kampa girdi. Yarışmaya katılan güzeller, havuz başında renkli pozlar verdi.
Bir tur firması ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen ’Miss 7 Continents’e katılmak üzere geçen pazartesi günü Bodrum’a gelen güzeller, Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde kampa girdi.
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