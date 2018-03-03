Biz sıcak yatağımızda uyurken kadın subaylarımız Afrin'de savaşıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor.
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