Bir dönem sona erdi hepsi bir bir tarih oldu!

Teknoloji hızla gelişiyor. Yıllar önce elimizden düşürmediğimiz Walkman'ler, otobüslerde kullandığımız akbiller, atari konsolları ölüme çoktan terk edildi bile. İşte bir zamanlar yanımızdan ayıramadığımız; ancak bugün 5 kuruş dahi vermek istemeyeceğiniz zamanının en teknolojik cihazları...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.