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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 00:50, /

Binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! İşte o ilanlar

Devlet Personel Başkanlığı yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.

2

Gerekli şartları taşıyanlar memuriyete adım atabiliyor.

3

İşte o ilanlar:

İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020

4

İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

5

İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020

6

İLAN TARİHİ: 17 Aralık 2019

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

7

İLAN TARİHİ: 18 Ekim 2019

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 MİMAR 1 HARİTA TEKNİKERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 Mart 2020

8

İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 MÜFETTİŞ

SON BAŞVURU TARİHİ: 03 Şubat 2020

9

İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞIMUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

10

İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI

SON BAŞVURU TARİHİ: 10 Şubat 2020

11

İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

12

İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2020

BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK KALKINMA AJANSI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SON BAŞVURU TARİHİ: 14 Şubat 2020

13

İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 101 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ocak 2020

14

İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 20 SÜREKLİ İŞÇİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

15

İLAN TARİHİ: 10 Ocak 2020

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

16

İLAN TARİHİ: 09 Ocak 2020

AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020

17

İLAN TARİHİ: 06 Ocak 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020

18

İLAN TARİHİ: 06 Ocak 2020MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9 SÖZLEŞMELİ PERSONELSON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020

19

İLAN TARİHİ: 03 Ocak 2020

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 44 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

20

İLAN TARİHİ: 02 Ocak 2020

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

SON BAŞVURU TARİHİ: 23 Ocak 2020

21

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

ADALET BAKANLIĞI 15 STAJYER KONTROLÖR ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020

22

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

ADALET BAKANLIĞI 7 PEDAGOG ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ocak 2020

23

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020

24

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 29 AKADEMİK PERSONEL ALACAKSON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020

25

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

26

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020

27

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020

28

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 100 HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 07 Şubat 2020

29

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 26 PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 14 Şubat 2020

30

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

31

İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

32

İLAN TARİHİ: 30 Aralık 2019

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 30 İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

33

İLAN TARİHİ: 30 Aralık 2019

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

34

İLAN TARİHİ: 29 Aralık 2019

EGE ÜNİVERSİTESİ 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

35

İLAN TARİHİ: 28 Aralık 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 9 AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

36

İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35 MEMUR ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

37

İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIDİYANET İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020

38

İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 30 UZMAN YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

39

İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020

40

İLAN TARİHİ: 26 Aralık 2019

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 AŞÇI ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ocak 2020

41

İLAN TARİHİ: 26 Aralık 2019

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 HİZMETLİ ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

42

İLAN TARİHİ: 26 Aralık 2019

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 9 PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

43

İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019

ADALET BAKANLIĞI 50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 10 Şubat 2020

44

İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020

45

İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

46

İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020

47

İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 MÜFETTİŞ

SON BAŞVURU TARİHİ: 03 Şubat 2020

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
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