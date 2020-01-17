Binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! İşte o ilanlar

Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.Gerekli şartları taşıyanlar memuriyete adım atabiliyor.İşte o ilanlar: İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019 SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 17 Aralık 2019 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 18 Ekim 2019 KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 MİMAR 1 HARİTA TEKNİKERİ SON BAŞVURU TARİHİ: 30 Mart 2020İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 MÜFETTİŞ SON BAŞVURU TARİHİ: 03 Şubat 2020İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞIMUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI SON BAŞVURU TARİHİ: 10 Şubat 2020İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2020 BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK KALKINMA AJANSI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SON BAŞVURU TARİHİ: 14 Şubat 2020İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2020 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 101 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2020 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 20 SÜREKLİ İŞÇİ SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 10 Ocak 2020 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 09 Ocak 2020 AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 06 Ocak 2020 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 06 Ocak 2020MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9 SÖZLEŞMELİ PERSONELSON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 03 Ocak 2020 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 44 AKADEMİK PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 02 Ocak 2020 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU SON BAŞVURU TARİHİ: 23 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 ADALET BAKANLIĞI 15 STAJYER KONTROLÖR ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 ADALET BAKANLIĞI 7 PEDAGOG ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 29 AKADEMİK PERSONEL ALACAKSON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 100 HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 07 Şubat 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 26 PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 14 Şubat 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 31 Aralık 2019 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 30 Aralık 2019 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 30 İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 30 Aralık 2019 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 29 Aralık 2019 EGE ÜNİVERSİTESİ 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 28 Aralık 2019 SAĞLIK BAKANLIĞI 9 AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35 MEMUR ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIDİYANET İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 30 UZMAN YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 27 Aralık 2019 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 26 Aralık 2019 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 AŞÇI ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 26 Aralık 2019 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 HİZMETLİ ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 26 Aralık 2019 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 9 PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019 ADALET BAKANLIĞI 50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 10 Şubat 2020İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019 SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020İLAN TARİHİ: 15 Ocak 2020 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 MÜFETTİŞ SON BAŞVURU TARİHİ: 03 Şubat 2020