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Gündem
13 Aralık 2019 - 09:37,

BİM aktüel kataloğu cep telefonu sürpriziyle dikkat çekiyor | İşte 13 Aralık BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler 13 Aralık itibariyle market raflarındaki yerini aldı. Her hafta farklı markalara ait ürünlerin yer aldığı BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda teknolojik ürünler ön planda. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte 13 Aralık BİM aktüel kataloğu

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1

Her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerini satışa sunan BİM, bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden paylaşmıştı. BİM aktüel ürünler kataloğu marketlerin yanı sıra web sitesi üzerinde yer alıyor. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, erken saatlerden BİM marketlerinin yolunu tutuyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte 13 Aralık BİM aktüel kataloğu

2

Note 8 64 GB Cep Telefonu
• Dahili Hafıza 64 GB, Ram 4 GB
• Ekran Boyutu: 6.0”
• Arka Kamera: 12+5 MP - Ön Kamera: 8 MP
• 1,8 GHz Octa Core Qualcomm Snapdragon 632
• Android 8.1 Oreo
• Parmak İzi Okuyucu (Arka kapak)
• Çift Sim Kart
• Batarya 3600 mAh

3

CYCLONE Elektrikli Süpürge
• 3 yıl garantiı
• A Sınıfıı
• 750 Wattı
• 75 dBa ses seviyesiı
• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısıı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucuı
• Teleskopik emiş borusuı
• Yıkanabilir AFS filtreı
• 2,5 litre toz haznesi
Fanlı Isıtıcı 2000 Watt
• 2 yıl garanti
• Isıya dayanıklı plastik gövde
• 3 farklı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesicili emniyet sistemi
• Sıcak/soğuk kullanım

4

Trekking Bot Erkek
• 41-44 numara
• Suni deri
• Termo taban
Tek Fiyat Plastik Ürünler-1
• Bonny Mini Mikser Kabı ~2,25 lt
• Bonny Maxi Mikser Kabı ~4,50 lt
• Hobby Kutusu
• Depolama Kutusu Kapaksız ~3,60 lt
• Askılı Organizer

5

Bornoz Kadın-Erkek
• S/M - L/XL - XXL bedenlerde
• %100 pamuk
2’li Yüz Havlusu
• ~50x90 cm
• %100 pamuk

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