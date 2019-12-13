BİM aktüel kataloğu cep telefonu sürpriziyle dikkat çekiyor | İşte 13 Aralık BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler 13 Aralık itibariyle market raflarındaki yerini aldı. Her hafta farklı markalara ait ürünlerin yer aldığı BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda teknolojik ürünler ön planda. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte 13 Aralık BİM aktüel kataloğu…
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Her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerini satışa sunan BİM, bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden paylaşmıştı. BİM aktüel ürünler kataloğu marketlerin yanı sıra web sitesi üzerinde yer alıyor. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, erken saatlerden BİM marketlerinin yolunu tutuyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte 13 Aralık BİM aktüel kataloğu