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Bikinili Kate Middleton mÄ± dediniz!

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin, attÄ±klarÄ± her adÄ±m olay olan ailesi tatile Ã§Ä±ktÄ± ve yine ortalÄ±k hareketlendi.

HÃ¼rriyet Haber
06.08.2018 - 12:15 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bikinili Kate Middleton mÄ± dedinizNext

Prens William ve Kate Middleton, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aralarÄ±na yeni katÄ±lan Prens Louis'nin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer iki Ã§ocuklarÄ± Prens George ve Prenses Charlotte'u da alarak tatile Ã§Ä±ktÄ±. Daha Ã¶nce balayÄ±ndayken Middleton'Ä± bikiniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen ardÄ±ndan da Fransa tatilinde Ã¼stsÃ¼z fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§eken paparazziler de bu haberle heyecanlandÄ±. Fakat bu kez iÅŸleri zor! Hatta Middleton'Ä± bikinili gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeleri imkansÄ±z.

FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Backgrid USAÂ

Etiketler: Kate Middleton , prens william , mustique adasÄ±

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