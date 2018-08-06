Bikinili Kate Middleton mÄ± dediniz!

Prens William ve Kate Middleton, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aralarÄ±na yeni katÄ±lan Prens Louis'nin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer iki Ã§ocuklarÄ± Prens George ve Prenses Charlotte'u da alarak tatile Ã§Ä±ktÄ±. Daha Ã¶nce balayÄ±ndayken Middleton'Ä± bikiniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen ardÄ±ndan da Fransa tatilinde Ã¼stsÃ¼z fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§eken paparazziler de bu haberle heyecanlandÄ±. Fakat bu kez iÅŸleri zor! Hatta Middleton'Ä± bikinili gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeleri imkansÄ±z.
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