Berrak ile Berk tatilde!

Burcu Esmersoy ile 1 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgililer, kış tatiline çıktı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye gitti. Berk Suyabatmaz, sevgilisi ile fotoğrafını öpücük emojisi ile Instagram'da paylaştı. Berrak Tüzünataç ise fotoğrafın altına Duramıyorum notunu düştü. Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz hafta bir AVM'de kayak kıyafetleri alırken görüntülenmiş 'nereye gideceğimi söylemek bana ayıp geliyor' demişti.