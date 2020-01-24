MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBerrak ile Berk tatilde!
GeriMagazin Berrak ile Berk tatilde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 11:43, /

Berrak ile Berk tatilde!

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz kış tatiline çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Burcu Esmersoy ile 1 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

2

Sevgililer, kış tatiline çıktı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye gitti.

3

Berk Suyabatmaz, sevgilisi ile fotoğrafını "öpücük" emojisi ile Instagram'da paylaştı. Berrak Tüzünataç ise fotoğrafın altına "Duramıyorum" notunu düştü.

4

Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz hafta bir AVM'de kayak kıyafetleri alırken görüntülenmiş 'nereye gideceğimi söylemek bana ayıp geliyor' demişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi